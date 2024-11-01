Cribados Andalucía. No es cuestión de PP o PSOE. La sanidad al servicio del capitalismo se fragua desde hace años

Como se ve, unos y otros forman parte del mismo entramado y sirven los mismos intereses. En definitiva, el estado capitalista español está concebido para satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones privadas como NTT DATA. El Capitalismo, en cualquiera de sus formas, utiliza al gobierno de turno, sea cual sea su color político, para privatizar, externalizar y subcontratar los servicios públicos porque son medidas enormemente lucrativas para la clase empresarial.
| etiquetas: cribados , sas , andalucia , moreno , everis , ntt data , subcontratacion
Relacionado: www.meneame.net/m/actualidad/planes-choque-cribados-cancer-mama-colon- Los planes de choque para los cribados del cáncer de mama, de colon y de cérvix del SAS son "una quimera"
Eso no es externalizar y subcontratar los servicios públicos ya que no son servicios públicos.
Pero para saber dónde empieza todo debemos irnos a la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud firmada por el Jefe de Estado Juan Carlos I el 25 de abril de 1997 y aprobada en el Congreso con el apoyo de partidos como el PSOE, PP, PNV, CC y CiU y de CCOO. En el redactado de dicha Ley se recogía lo siguiente:
“La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”