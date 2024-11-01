Cribados Andalucía. No es cuestión de PP o PSOE. La sanidad al servicio del capitalismo se fragua desde hace años

Como se ve, unos y otros forman parte del mismo entramado y sirven los mismos intereses. En definitiva, el estado capitalista español está concebido para satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones privadas como NTT DATA. El Capitalismo, en cualquiera de sus formas, utiliza al gobierno de turno, sea cual sea su color político, para privatizar, externalizar y subcontratar los servicios públicos porque son medidas enormemente lucrativas para la clase empresarial.