Cribados Andalucía. No es cuestión de PP o PSOE. La sanidad al servicio del capitalismo se fragua desde hace años

Cribados Andalucía. No es cuestión de PP o PSOE. La sanidad al servicio del capitalismo se fragua desde hace años

Como se ve, unos y otros forman parte del mismo entramado y sirven los mismos intereses. En definitiva, el estado capitalista español está concebido para satisfacer las necesidades de las grandes corporaciones privadas como NTT DATA. El Capitalismo, en cualquiera de sus formas, utiliza al gobierno de turno, sea cual sea su color político, para privatizar, externalizar y subcontratar los servicios públicos porque son medidas enormemente lucrativas para la clase empresarial.

7 comentarios
Harkon #2 Harkon
correcto, el PSOE lleva años desmantelando poquito a poco la sanidad allí donde gobierna, la diferencia es que el PP va a calzón quitao.
yabumethod #1 yabumethod *
Pues no estoy de acuerdo. Estos son los partudos directamente responsablws de su degradacion. Si es cuestion de PPSOE. Hay que votar a partidos que no se dejen corromper.
mr.wolf #3 mr.wolf
#1 En la democracia capitalista el ganador es el que más y mejor dinero gasta en campaña. Ninguna opción no apoyada por el capital ganará JAMÁS.
#7 tierramar *
Los partidos privatizadores-corruptos están convirtiendo la sanidad en un puro paripe: hacer creer que hay sanidad, pero sin los recursos necesarios para que realmente exista . Tener listas de espera, NO es tener sanidad.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Menuda chorrada, los hospitales tienen contratados los sistemas informáticos, el gasoil, los gases medicinales, los extintores, las máquinas, todos los suministros y consumos.

Eso no es externalizar y subcontratar los servicios públicos ya que no son servicios públicos.
mr.wolf #4 mr.wolf
Del artículo:
Pero para saber dónde empieza todo debemos irnos a la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud firmada por el Jefe de Estado Juan Carlos I el 25 de abril de 1997 y aprobada en el Congreso con el apoyo de partidos como el PSOE, PP, PNV, CC y CiU y de CCOO. En el redactado de dicha Ley se recogía lo siguiente:

“La prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas, en los términos previstos en la Ley General de Sanidad”
aupaatu #5 aupaatu *
El PNV, junto con el PSOE en el gobierno desde la transacción, que mantienen a los funcionarios es Mutuas Privadas y recortando personal en la privada con la limitación de tiempo en las consultas y listas de espera hasta para el médico de cabecera, es la sanidad y en la educación tirando de las concertadas para suplir su deficiente inversión en las públicas.
