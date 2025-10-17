edición general
Crema de castañas y setas

Inspirada en la tradición culinaria del norte de España y el sur de Francia, esta crema combina el dulzor natural de la castaña con el sabor umami de setas como el boletus o el níscalo.

Casiopeo #1 Casiopeo
Este año setas no hay, y tal como va la cosa, castañas no habrá.
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
#1 discrepo, aquí hay de las dos cosas :hug:
Tengo echado el ojo a una montonera de lepiotas y luego voy a pañar castañas.
