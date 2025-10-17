·
Crema de castañas y setas
Inspirada en la tradición culinaria del norte de España y el sur de Francia, esta crema combina el dulzor natural de la castaña con el sabor umami de setas como el boletus o el níscalo.
ocio
2 comentarios
#1
Casiopeo
Este año setas no hay, y tal como va la cosa, castañas no habrá.
#2
pazentrelosmundos
#1
discrepo, aquí hay de las dos cosas
Tengo echado el ojo a una montonera de lepiotas y luego voy a pañar castañas.
