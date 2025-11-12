edición general
8 meneos
88 clics
Crédito de hasta “228 millones” que destinará España a la rehabilitación del metro de El Cairo

Crédito de hasta “228 millones” que destinará España a la rehabilitación del metro de El Cairo

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de verificación por WhatsApp por varias publicaciones de redes sociales que aseguran que “el Gobierno ha regalado 228 millones de euros al metro de El Cairo (Egipto)”. Algunos usuarios critican esta medida afirmando que es un “saqueo de las arcas públicas” o que “para el AVE de Extremadura no hay fondos, pero para pagarle el metro a Egipto hay de sobra”. Los 228 millones corresponden a uno de los acuerdos alcanzados entre España y Egipto.

| etiquetas: fake , bulos , metro , el cairo , reembolsables
6 2 1 K 78 actualidad
7 comentarios
6 2 1 K 78 actualidad
#1 Mesopotámico
Coño, pues era verdad, jajajaj
2 K 30
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Bueno, eso siempre según lo que cada uno entienda por "verdad".

- Gobierno de España: hemos alcanzado un acuerdo con Egipto para hacerles el Metro de El Cairo, consistente en que les damos un préstamo, que devolverán posteriormente con los intereses pautados (o sea: España gana dinero), y además todo el trabajo lo hace una empresa española, CAF, en España (o sea: empleo para españoles).
- Fachas: ¡el desgobienno sanchista ha ¡REGALADO! dinero a Egipto!…   » ver todo el comentario
8 K 95
Mala #4 Mala
Vamos, que para que una empresa se forre en el extranjero, contratando mano de obra barata local, primero tenemos que poner la pasta del dinero de todos.
Ahora igual toca investigar al presidente del ICO.
1 K 26
plutanasio #6 plutanasio
#4 que lo sepas. Van a ir un par de ingenieros españoles y el resto lo van a hacer egipcios por 4 duros
0 K 12
Kantinero #7 Kantinero
#6 No te lo crees ni tu y sé de que hablo
0 K 12
Cehona #2 Cehona
ALTA VELOCIDAD EXTREMADURA | Ya hay fecha para los trenes de alta velocidad en Extremadura:
a 300 km/h la próxima primavera 2026

www.elperiodicoextremadura.com/extremadura/2025/11/12/fecha-trenes-alt

Para los que solo se informan con Alvise
0 K 13

menéame