Crédito de hasta “228 millones” que destinará España a la rehabilitación del metro de El Cairo

Nos habéis preguntado a través de nuestro servicio de verificación por WhatsApp por varias publicaciones de redes sociales que aseguran que “el Gobierno ha regalado 228 millones de euros al metro de El Cairo (Egipto)”. Algunos usuarios critican esta medida afirmando que es un “saqueo de las arcas públicas” o que “para el AVE de Extremadura no hay fondos, pero para pagarle el metro a Egipto hay de sobra”. Los 228 millones corresponden a uno de los acuerdos alcanzados entre España y Egipto.