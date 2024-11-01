edición general
4 meneos
5 clics
Las crecientes amenazas de Trump contra Cuba [en]

Las crecientes amenazas de Trump contra Cuba [en]

Esta entrevista con Samuel Farber sobre la terrible situación en Cuba tuvo lugar en los días inmediatamente posteriores a que Estados Unidos e Israel comenzaran su guerra criminal contra Irán y en el contexto más amplio de las crecientes redadas antiinmigrantes en EEUU y los ataques imperialistas en el extranjero.

| etiquetas: cuba , estados unidos , imperialismo
3 1 0 K 45 politica
7 comentarios
3 1 0 K 45 politica
pepel #4 pepel
La excusa perfecta para mover las tropas de Irán que las necesita en Cuba.
0 K 18
azathothruna #5 azathothruna *
Claro.
Invadir una isla que liberaron antes.
Porque rechaza la doctrina monroe y al imperio
Una isla sin mucho recursos estrategicos
Solo por orgullo
Y por votantes que se volvieron fascistas, gracias que escaparon a un dictador mediocre.
Que podria malir sal??
0 K 18
#2 To_lo_loco
Es una salida a lo de Iran.
0 K 7
josde #3 josde
#2 Ira a invadir Cuba para tapar un poco el desastre en que se ha metido en su Vietnam 2.
0 K 20
azathothruna #7 azathothruna
#3 Yo crei que era vietnam 3.0
Los videos de huida de afganistan son casi copia de los videos de la huida de vietnam
0 K 18
azathothruna #6 azathothruna
#2 Salir de lo de epstein y de las tarifas, atacando iran
Y para salir del nuevo fracaso atacar cuba, sin cerrar el bardo en iran.
Un plan sin fisuras :shit:
0 K 18

menéame