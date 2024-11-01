Las crecientes amenazas de Trump contra Cuba [en]

Esta entrevista con Samuel Farber sobre la terrible situación en Cuba tuvo lugar en los días inmediatamente posteriores a que Estados Unidos e Israel comenzaran su guerra criminal contra Irán y en el contexto más amplio de las crecientes redadas antiinmigrantes en EEUU y los ataques imperialistas en el extranjero.
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Invadir una isla que liberaron antes.
Porque rechaza la doctrina monroe y al imperio
Una isla sin mucho recursos estrategicos
Solo por orgullo
Y por votantes que se volvieron fascistas, gracias que escaparon a un dictador mediocre.
Que podria malir sal??
Los videos de huida de afganistan son casi copia de los videos de la huida de vietnam
Y para salir del nuevo fracaso atacar cuba, sin cerrar el bardo en iran.
Un plan sin fisuras