Crecen las protestas en Irán y Donald Trump dice que Estados Unidos está "listo para ayudar"

El jefe de la Casa Blanca remarcó que el país persa está "mirando hacia la libertad como nunca antes".Se extienden las manifestaciones contra el régimen islámico pese al temor a que se endurezca la represión. El hijo del último sha alienta la revuelta.
| etiquetas: irán , eeuu , trump
www.youtube.com/watch?v=jzan2Tusanw
Lamento decirte que ha jubilado este diciembre. Que ese vídeo es de 1985.
ya de caer llevarse pòr delante a quien puedan
Última noticia del día 2 de enero.
Hace nada se subió a portada un artículo de este diario dando lecciones al resto de la prensa
No te molestes en contestar, que vas a donde han ido todos tus clones anteriormente. Al silencio atronador
www.meneame.net/user/Islamotransfeministe/history
www.meneame.net/story/otro-asesinato-minneapolis-gota-colma-vaso/c01#c