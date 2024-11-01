edición general
Crece la fiebre inmobiliaria entre los extranjeros en España: estos son los que más compran y sus ciudades favoritas

Los extranjeros desempeñan un papel clave en el mercado residencial español. Durante el segundo semestre de 2024, la compraventa de vivienda protagonizada por los compradores foráneos creció un 10,3% interanual (69.690 operaciones), alcanzado el 19,5% del total de las transacciones realizadas, según la última estadística del Consejo General del Notariado. En el conjunto del año, compraron 139.102 casas, el segundo dato más alto de la serie histórica, sólo superado por 2022, cuando adquirieron algo más de 143.000 inmuebles.

NPCMeneaMePersigue
Los que mas caro compran son los estadounidenses y alemanes

Es decir que tenemos que ir en contra de estos, espantarlos en redes sociales para que se piren, vendan, no compren y bajen precios
1
jonolulu
Los que te iban a echar de tu barrio era esto.

El gran reemplazo era esto
1
DayOfTheTentacle
Tener sueldos de risa ...
1
CharlesBrowson
nuestra unica opcion es que no se sientan bienvenidos en todos los aspectos
1
Un_señor_de_Cuenca
Vaya, para ser de los PIGS bien que se vienen todos estos del Best country of the world y los estirados que decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Hijos de puta, quedaos en vuestros paraísos.
0

