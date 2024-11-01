Crece la fiebre inmobiliaria entre los extranjeros en España: estos son los que más compran y sus ciudades favoritas

Los extranjeros desempeñan un papel clave en el mercado residencial español. Durante el segundo semestre de 2024, la compraventa de vivienda protagonizada por los compradores foráneos creció un 10,3% interanual (69.690 operaciones), alcanzado el 19,5% del total de las transacciones realizadas, según la última estadística del Consejo General del Notariado. En el conjunto del año, compraron 139.102 casas, el segundo dato más alto de la serie histórica, sólo superado por 2022, cuando adquirieron algo más de 143.000 inmuebles.