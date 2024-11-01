El creador de una de las herramientas de IA más útiles del mundo está muy asustado por el desempleo: "Va a ser doloroso para mucha gente"

Destrucción y adaptación, pues quienes se queden deberán ajustar su rol a las posibilidades que ofrecen herramientas como Claude Code. En esa línea, Boris Cherny (creador de Claude code) destaca que, de cara a finales de este mismo año, presentarse como ingeniero de software será hacerlo con un título vacío y que “simplemente será reemplazado por 'constructor', y será un dolor de cabeza para mucha gente”.