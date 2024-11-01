edición general
9 meneos
18 clics
El creador de una de las herramientas de IA más útiles del mundo está muy asustado por el desempleo: "Va a ser doloroso para mucha gente"

El creador de una de las herramientas de IA más útiles del mundo está muy asustado por el desempleo: "Va a ser doloroso para mucha gente"

Destrucción y adaptación, pues quienes se queden deberán ajustar su rol a las posibilidades que ofrecen herramientas como Claude Code. En esa línea, Boris Cherny (creador de Claude code) destaca que, de cara a finales de este mismo año, presentarse como ingeniero de software será hacerlo con un título vacío y que “simplemente será reemplazado por 'constructor', y será un dolor de cabeza para mucha gente”.

| etiquetas: boris cherny , claude code , anthropic , ia , asustado , desempleo
7 2 1 K 82 tecnología
9 comentarios
7 2 1 K 82 tecnología
#2 woke *
la IA no puede sustituir a políticos porque la IA solo sustituirá a gente inteligente. :troll:
1 K 24
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#6 Pues de momento en España y la UE el desempleo se sigue reduciendo. En EEUU sigue moviéndose entre el 4% y el 4'5%.
No parece que la IA esté generando desempleo, ni de forma rápida ni progresiva.
0 K 17
angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿Y cuando van a empezar los despidos masivos y las sequías terribles que pronostican?
0 K 17
#6 woke
#3 no será masivo, será algo progresivo. Si fuera masivo harían intervenir a los políticos.
0 K 13
HeilHynkel #8 HeilHynkel
La IA es una herramienta cojonuda .. en las manos adecuadas. Te pillas a un elemento que sabe y con la IA hace virguerías ... te pillas a un garrulo y no consigue gran cosa.
0 K 13
#4 Toponotomalasuerte
ya está pasando.
0 K 11
#5 ldoes
Qué cansinismo con los dueños de un producto que creen que su producto va a revolucionar el mundo.

Que no digo que la IA no tenga potencial, pero tal vez sus creadores o gente que vive de ello no son las voces más objetivas en el asunto.
0 K 7
#7 woke
#5 a ver, nadie te va a impedir que continues desarrollando de manera artesanal.
0 K 13

menéame