edición general
3 meneos
4 clics
La creación de empresas sube un 8,8% en Enero, la cifra más alta desde 2008

La creación de empresas sube un 8,8% en Enero, la cifra más alta desde 2008

En concreto, se constituyeron 11.623 sociedades mercantiles, lo que representa la cifra más alta en un mes de enero desde 2008, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De todas ellas, a Inmobiliarias, financieras y seguros correspondió el 19,9% y al Comercio el 14,8%. Por CCAA, La Rioja (48,4%), Región de Murcia (46,3%) y Baleares (40,5%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creada

| etiquetas: creación , empresas , sube , enero
2 1 0 K 28 actualidad
4 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
reivaj01 #1 reivaj01
Puto Perro XanXez
0 K 10
pedrobotero #2 pedrobotero
Serán multinacionales, no?, por el twitter se lee que muy malos tiempos para autónomos y pymes!!!
0 K 10
#4 kreator
#2 para los autónomos siempre son malos tiempos, da igual quien gobierne. Siempre han sido y serán el muñeco del pimpampum (soy autónomo y lo he sido desde 1997). Y no tiene solución porque todo el que puede defraudar, defrauda.
0 K 12
avejamdro #3 avejamdro
Guerras,pandemias , incendios y demás catástrofes, aquí da igual.
0 K 9

menéame