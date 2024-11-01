La creación de empresas sube un 8,8% en Enero, la cifra más alta desde 2008

En concreto, se constituyeron 11.623 sociedades mercantiles, lo que representa la cifra más alta en un mes de enero desde 2008, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De todas ellas, a Inmobiliarias, financieras y seguros correspondió el 19,9% y al Comercio el 14,8%. Por CCAA, La Rioja (48,4%), Región de Murcia (46,3%) y Baleares (40,5%) presentaron los mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creada