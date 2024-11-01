edición general
Un crash histórico se acerca, explicado con plátanos  

Si tiene rama que vale 100.000 hojas hoy y mañana Banco Central duplica cantidad de hojas en existencia. Rama valdrá 200,000. Rama es mejor, ¿no? Sigue teniendo goteras y vecino ruidoso, pero número en etiqueta cambia. Esto confunde a cerebro simple de ve precios subir y piensa, "Es burbuja, explotará, bajarán precios." No, no es que rama valga más, es que dinero vale menos. En 2008, dinero efectivo era refugio seguro. En Crash Inverso, dinero efectivo es zona de impacto. Si Mono guarda hojas verdes esperando crash, mono es el crash

#3
Es muy simplón y parece tonto, pero realmente explica un concepto complicado sin palabrería y de forma sencilla. Obviamente hay mucha tela que cortar, pero está dicho de forma que cualquiera puede entenderlo y no por ello lo convierte en menos válido.
#4
#3 es la versión española de otro canal igual en inglés.
#1
Monos ricos ya saben esto. Por eso monos ricos no venden todo y se queda en efectivo. Monos ricos compran cosas raras. Compran arte al que faltó aire al nacer. Compran relojes viejos. Compran empresas que no ganan dinero. Cualquier cosa mejor que hojas verdes. Monos analistas llevan años gritando que Crash viene. Pero no escucha. espera explosión grande.
#2
Rostro pálido habla con lengua de serpiente
