Si tiene rama que vale 100.000 hojas hoy y mañana Banco Central duplica cantidad de hojas en existencia. Rama valdrá 200,000. Rama es mejor, ¿no? Sigue teniendo goteras y vecino ruidoso, pero número en etiqueta cambia. Esto confunde a cerebro simple de ve precios subir y piensa, "Es burbuja, explotará, bajarán precios." No, no es que rama valga más, es que dinero vale menos. En 2008, dinero efectivo era refugio seguro. En Crash Inverso, dinero efectivo es zona de impacto. Si Mono guarda hojas verdes esperando crash, mono es el crash
| etiquetas: un crash histórico se acerca , explicado con plátanos