Craig Long un influencer de TikTok de Florida entre los 266 arrestados en el condado de Polk County por pederastia [Eng]

Una redada policial sobre tráfico de personas y depredadores infantiles en el condado de Polk ha resultado con 266 arrestos, incluido un destacado influencer de TikTok y dos hombres que supuestamente llevaron a niños a reuniones ilegales.
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Adivina con quien se hizo una foto
Creo que el sheriff lo ha dejado claro con las fotos mostradas la rueda de prensa (ya ni molestarnos en mirar en su tik tok), igual que su opinión política personal. jesus como esta el patio, me cuesta creer que no sea un montaje.
www.cltampa.com/news/tampa-maga-influencer-craig-long-arrested-in-grad
www.rawstory.com/maga-2676843744/
Creo que #0 ha elegido la única fuente en la que no lo califican así.
Pues a ver si vamos a tener un serio problema y lo seguimos obviando
Madre mía es un porcentaje brutal
Sois de un hipócrita...
Aquí la rueda de prensa