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Craig Long un influencer de TikTok de Florida entre los 266 arrestados en el condado de Polk County por pederastia [Eng]

Una redada policial sobre tráfico de personas y depredadores infantiles en el condado de Polk ha resultado con 266 arrestos, incluido un destacado influencer de TikTok y dos hombres que supuestamente llevaron a niños a reuniones ilegales.

| etiquetas: craig long , pederastia , florida , tiktok
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12 comentarios
8 2 1 K 121 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Apuesto que encima es un MAGA
1 K 39
efectogamonal #3 efectogamonal *
#2 Los putos nazis de mierda sólo sirven para eso, no dan pa más.

Adivina con quien se hizo una foto {0x1f525}  media
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placeres #4 placeres *
#2 nadie aceptaría esa apuesta, casi es seguro que lo sea

Creo que el sheriff lo ha dejado claro con las fotos mostradas la rueda de prensa (ya ni molestarnos en mirar en su tik tok), igual que su opinión política personal. jesus como esta el patio, me cuesta creer que no sea un montaje.  media
0 K 11
porcorosso #6 porcorosso
#2 MAGA influencer
www.cltampa.com/news/tampa-maga-influencer-craig-long-arrested-in-grad
www.rawstory.com/maga-2676843744/
Creo que #0 ha elegido la única fuente en la que no lo califican así. :troll:
3 K 58
efectogamonal #1 efectogamonal
Violar mujeres y niños una moda que nunca pasa.

Pues a ver si vamos a tener un serio problema y lo seguimos obviando {0x1f525}
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Kasterot #11 Kasterot
El condado de Polk 31000 habitantes y 266 pederastras.
Madre mía es un porcentaje brutal
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mikhailkalinin #9 mikhailkalinin
Joder qué control de la crónica negra usana. Parecéis reporter de "El Caso" edición Apalaches.
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ostiayajoder #10 ostiayajoder
Si votan y apoyan a pederastas pq no pueden ser pederastas?

Sois de un hipócrita...
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#5 astur365_628eed2f50e0f
Dejar de hacer famosos a subnormales . Nadie conoce a ese tipo y se le da más énfasis a citarle que a la noticia
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efectogamonal #7 efectogamonal
#5 Se da énfasis porque en la rueda de prensa que da la policía, el agente enseña una foto con Trump dando a entender que van a tirar del hilo.

Aquí la rueda de prensa {0x1f525}
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#8 astur365_628eed2f50e0f
#7 Huyy si , como los papeles de Epstein . No fotis nen que no lo conocen ni en su casa
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#12 CuiProdestHocBellum
Aunque le joda a algunos que esto se sepa, sus motivos tendrán, este pederasta es un "influmierda" de la derechusma, fiel seguidor MAGA de Trump. El patrón no puede ser mas claro.
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menéame