Covite denuncia la exhibición de personas condenadas por delitos de terrorismo durante el paso de la Korrika por Berango y Getxo

El colectivo Covite ha denunciado públicamente la exhibición de personas condenadas por delitos de terrorismo durante el paso de la Korrika en los municipios de Berango y Getxo. Según la asociación, durante el evento se han mostrado imágenes y referencias a individuos condenados por asesinato o intento de asesinato, entre ellos conocidos miembros vinculados a la organización terrorista ETA. Covite considera que estos hechos suponen “un escaparate de legitimación del terrorismo” y critica la falta de actuación por parte de la AEK.