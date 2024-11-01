edición general
La cotidianidad de la democracia como receta para frenar a la ultraderecha

Aspirar a una forma de vida democrática significa cambiar estructuras e instituciones y esto solo se puede conseguir con luchas sociales y con una acción política decidida

2 comentarios
votes lo que votes, si tu voto no cuenta para el coste de la cesta de la compra, NO es democracia, es golferío... cuando todos podamos votar cuánto cuesta un litro de aceite o cuánto estamos dispuestos a pagar de alquiler, entonces habrá democracia, pero sin democratizar la economía todo es un cuento chino... da igual qué sistema de elección utilices, que lo que de verdad le afecta a tu vida en el día a día NO se rige por principios democráticos sino capitalistas, y por tanto TÚ no estás…   » ver todo el comentario
pero es que en ningún momento de la Historia, jamás has podido votar lo que estás diciendo. Eso de democratizar cuánto nos cuesta el alquiler de un piso, un litro de aceite o cualquier otro bien de uso básico nunca se ha podido hacer, porque son sistemas diferentes.

Por un lado, al menos en España, vivimos en una democracia parlamentaria donde votas unos diputados que eligen a un presidente en base a unas ideas más o menos cercanas a las que puedas tener. Ningún partido va a representar tus…   » ver todo el comentario
