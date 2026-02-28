edición general
El costoso aeropuerto oscense con tan solo seis viajeros en enero de este año

Más que un paradigma de chapuza, el aeropuerto de Huesca es la quintesencia de la borrachera de inmoralidad de una época: la de los "proyectos estratégicos" que, en este caso, se vendían con pósters de esquiadores sonrientes mientras las previsiones de 160.000 pasajeros al año se desinflaban: apenas 482 viajeros en 2024 y 1.010 en 2025.Pero el edificio sigue abierto, iluminado y climatizado, como si en cualquier momento fueran a llegar los millones de turistas de la nieve prometidos: un bucle berlanguiano de sempiterna espera a Mr. Marshall.

1 comentarios
Kleshk #1 Kleshk
Menos aeropuerto y más red ferroviaria
