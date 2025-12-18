De la costa a sustituir el cemento: un estudio demuestra cómo las conchas marinas podrían sostener edificios y reducir las emisiones del hormigón

Cuando hablamos en términos de construcción es inevitable pensar en el papel que tiene el cemento y el hormigón, pues son los materiales más utilizados en el mundo para la elevación de edificios residenciales, industriales o comerciales. Con una simple mezcla de caliza, arcilla calcinada y una pequeña cantidad de óxido de hierro se obtiene la muestra de cemento para la unificación y formación del hormigón. Sin embargo, este componente estrella -el cemento Portland- es el responsable de la producción del 8% de las emisiones globales de CO₂.