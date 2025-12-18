edición general
2 meneos
7 clics
De la costa a sustituir el cemento: un estudio demuestra cómo las conchas marinas podrían sostener edificios y reducir las emisiones del hormigón

De la costa a sustituir el cemento: un estudio demuestra cómo las conchas marinas podrían sostener edificios y reducir las emisiones del hormigón

Cuando hablamos en términos de construcción es inevitable pensar en el papel que tiene el cemento y el hormigón, pues son los materiales más utilizados en el mundo para la elevación de edificios residenciales, industriales o comerciales. Con una simple mezcla de caliza, arcilla calcinada y una pequeña cantidad de óxido de hierro se obtiene la muestra de cemento para la unificación y formación del hormigón. Sin embargo, este componente estrella -el cemento Portland- es el responsable de la producción del 8% de las emisiones globales de CO₂.

| etiquetas: conchas , constrict , edificios , cemento
2 0 0 K 27 ocio
2 comentarios
2 0 0 K 27 ocio
porculizador #1 porculizador *
Tu fabrica hormigón con restos de conchas marinas y ya verás que risas después, va a parecer que las paredes sudan.
0 K 9

menéame