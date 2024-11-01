Por qué la cosecha de aceitunas en Palestina es más que una cosecha en el campo (eng)  

En Palestina decenas de miles de personas que dependen de las aceitunas y los olivos para su sustento sufren cada pérdida como un peso económico y emocional. Este episodio examina la cosecha como medio de subsistencia, celebración y forma de resistencia. En esta temporada se han producido cada vez más ataques por parte de colonos y tropas israelíes, que han dañado o arrancado decenas de miles de árboles. Una prueba más de quienes son de esta tierra y quienes vienen de fuera solo a destruirla.
| etiquetas: palestina , olivos , cosecha , genocidio , aceitunas