Por qué la cosecha de aceitunas en Palestina es más que una cosecha en el campo (eng)

En Palestina decenas de miles de personas que dependen de las aceitunas y los olivos para su sustento sufren cada pérdida como un peso económico y emocional. Este episodio examina la cosecha como medio de subsistencia, celebración y forma de resistencia. En esta temporada se han producido cada vez más ataques por parte de colonos y tropas israelíes, que han dañado o arrancado decenas de miles de árboles. Una prueba más de quienes son de esta tierra y quienes vienen de fuera solo a destruirla.

sotillo #2 sotillo
Lo peor de la especie humana reclutada por distintos países para asesinar y saquear a un pueblo
Gry #1 Gry
¿No prohíbe la Biblia arrancar los árboles en la Tierra Prometida? Lo leí hace siglos pero me llamó la atención que Dios les dijera a los judíos que matasen a todo cristo pero respetasen a las plantas.
