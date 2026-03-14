Cosecha del 96: videojuegos por los que no pasa el tiempo y continúan en pleno estado de forma

Tres iconos de la cultura pop cumplen 30 años en 2026: Resident Evil, Pokémon y Tomb Raider. El teléfono tipo concha de Motorola, el primer smartphone con conexión a internet de Nokia, el nacimiento de Hotmail como servicio gratuito de correo electrónico online o el lanzamiento de la mascota virtual Tamagotchi. Son algunos de los hitos tecnológicos que tuvieron lugar en 1996, un año que, culturalmente hablando en España, fue el de la primera novela del Capitán Alatriste, el estreno de Tesis, de Alejandro Amenábar.