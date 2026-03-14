Cosecha del 96: videojuegos por los que no pasa el tiempo y continúan en pleno estado de forma

Tres iconos de la cultura pop cumplen 30 años en 2026: Resident Evil, Pokémon y Tomb Raider. El teléfono tipo concha de Motorola, el primer smartphone con conexión a internet de Nokia, el nacimiento de Hotmail como servicio gratuito de correo electrónico online o el lanzamiento de la mascota virtual Tamagotchi. Son algunos de los hitos tecnológicos que tuvieron lugar en 1996, un año que, culturalmente hablando en España, fue el de la primera novela del Capitán Alatriste, el estreno de Tesis, de Alejandro Amenábar.
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Metal Gear Solid, Starcraft, Ocarina of Time, Half Life, Gran Turismo, Baldur's Gate, Unreal y alguno mas.
Independientemente de lo rejugables que puedan ser hoy en día, la herencia e influencia de estos juegos llega hasta hoy.
Es más, quizás el juego menos bueno de la lista que he dado (Unreal) sea al que más influencia ha tenido en la industria, a través de su motor gráfico.
El concepto de motor de videojuegos tal como lo conocemos lo invento ID software.
Lo único que hizo unreal es llevarse la fama por mera moda.
Residen Evil posiblemente tenga un pase por que su principal virtud es lo que no se ve, lo que está en las sombras, lo que acecha.
Hace poco intenté recuperar el primer Metal Gear Solid, el de playstation 1 (sí, ya sé, MSX ...) y no pude con él, también para éste ha pasado el tiempo.
Pasa como con las peliculas y los libros, algunos dejan tanta huella que aunque el original te haga sangrar los ojos lo que esta detras sigue siendo una obra maestra.
p.d. el bloof omen legacy of kain tambien es del 96... aunque la mayoria conocereis el soul reaver. Ha salido hace nada el ¿remake/remaster? de ultimo.