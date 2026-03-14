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Cosecha del 96: videojuegos por los que no pasa el tiempo y continúan en pleno estado de forma

Cosecha del 96: videojuegos por los que no pasa el tiempo y continúan en pleno estado de forma

Tres iconos de la cultura pop cumplen 30 años en 2026: Resident Evil, Pokémon y Tomb Raider. El teléfono tipo concha de Motorola, el primer smartphone con conexión a internet de Nokia, el nacimiento de Hotmail como servicio gratuito de correo electrónico online o el lanzamiento de la mascota virtual Tamagotchi. Son algunos de los hitos tecnológicos que tuvieron lugar en 1996, un año que, culturalmente hablando en España, fue el de la primera novela del Capitán Alatriste, el estreno de Tesis, de Alejandro Amenábar.

| etiquetas: videojuegos , del 96 , no pasa , tiempo , pleno , estado , forma
10 1 0 K 139 Videojuegos
6 comentarios
10 1 0 K 139 Videojuegos
angelitoMagno #3 angelitoMagno
No fue un mal año, pero se suele aceptar que el mejor año de la historia de los videojuegos es 1998

Metal Gear Solid, Starcraft, Ocarina of Time, Half Life, Gran Turismo, Baldur's Gate, Unreal y alguno mas.

Independientemente de lo rejugables que puedan ser hoy en día, la herencia e influencia de estos juegos llega hasta hoy.

Es más, quizás el juego menos bueno de la lista que he dado (Unreal) sea al que más influencia ha tenido en la industria, a través de su motor gráfico.
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Ludovicio #4 Ludovicio *
#3 Te matizo una cosa: Unreal fue un copia de Quake.
El concepto de motor de videojuegos tal como lo conocemos lo invento ID software.
Lo único que hizo unreal es llevarse la fama por mera moda.
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tul #2 tul
ya eran malos cuando salieron y no han mejorado con el tiempo
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sorrillo #1 sorrillo *
Los pokemos vale pero para Tomb Raider sí ha pasado el tiempo, sus gráficos fueron en su día un hito y hoy en día se ven muy pero que muy anticuados.

Residen Evil posiblemente tenga un pase por que su principal virtud es lo que no se ve, lo que está en las sombras, lo que acecha.

Hace poco intenté recuperar el primer Metal Gear Solid, el de playstation 1 (sí, ya sé, MSX ...) y no pude con él, también para éste ha pasado el tiempo.
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Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#1 A mí me siguen gustando los tomb raider clásicos. Hay gente que más que a los gráficos le achacan a estos que su jugabilidad es la de un ladrillo hoy día, pero yo no estoy de acuerdo. Los clásicos de tomb raider tenían una mecánica jugable absolutamente matemática (en base a ancho de bloques), que funciona hoy día exactamente igual que lo hacía hace 30 años. Lo que pasa es que ahora pues hay tantas cosas nuevas y tanta variedad y tanto avance, que para el que no experimentara dichas mecánicas en su tiempo, pues le puede resultar como viajar a la prehistoria.
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johel #5 johel *
No va a pasar el tiempo si les han hecho reboots y remakes... no me jodas con los clickbaits. Lo que no ha pasado de moda ha sido la idea y la mecanica original.
Pasa como con las peliculas y los libros, algunos dejan tanta huella que aunque el original te haga sangrar los ojos lo que esta detras sigue siendo una obra maestra.

p.d. el bloof omen legacy of kain tambien es del 96... aunque la mayoria conocereis el soul reaver. Ha salido hace nada el ¿remake/remaster? de ultimo.
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menéame