Corrige a los demás con esta lista de conceptos erróneos comunes de Wikipedia

Wikipedia cuenta con una lista gigantesca de conceptos erróneos comunes sobre historia, ciencia y muchas más temáticas. "Los Twinkies no duran para siempre, en realidad tienen una vida útil de aproximadamente 45 días.". "Un policía encubierto sí tiene permitido mentir cuando le preguntan si es un policía." . "La Inmaculada Concepción en realidad es acerca del nacimiento de María, no del de Jesús, y tiene que ver con el pecado original y no con un nacimiento virginal.". "Un cinturón negro no siempre es el rango más alto en las artes marciales."