Las correrías nocturnas del Faraón Neferkara

Unos fragmentos encontrados en Egipto nos muestran una larga relación homosexual con un militar. El Cuento del Rey Neferkaré y el general Sasenet, conservado de forma fragmentaria, nos muestra la relación entre el general Sasenet y el rey Neferkara. El rey iba todas las noches a la casa del general y tiraba un ladrillo, el general descendía una escalera, después el monarca hacía con él "lo que quería", un evidente eufemismo para señalar una actividad de tipo sexual.