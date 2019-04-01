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Las correrías nocturnas del Faraón Neferkara

Las correrías nocturnas del Faraón Neferkara

Unos fragmentos encontrados en Egipto nos muestran una larga relación homosexual con un militar. El Cuento del Rey Neferkaré y el general Sasenet, conservado de forma fragmentaria, nos muestra la relación entre el general Sasenet y el rey Neferkara. El rey iba todas las noches a la casa del general y tiraba un ladrillo, el general descendía una escalera, después el monarca hacía con él "lo que quería", un evidente eufemismo para señalar una actividad de tipo sexual.

| etiquetas: neferkara , egipto , faraón , homosexualidad
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3 comentarios
3 1 0 K 42 cultura
#1 pandasucks
Le ponía obelisco perdido.
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devilinside #2 devilinside
#1 Le ponía el hipogeo como el jeroglífico de Atón
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#3 kondnado
Le tiraba los tejos
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menéame