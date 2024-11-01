Los correos electrónicos revelan que Elon Musk tenía vínculos más estrechos con Epstein de lo que se sabía hasta ahora (Eng)

Los archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia muestran que ambos hicieron planes en 2012 y 2013 para que el director ejecutivo de Tesla visitara la isla de Epstein. «Estaré en las Islas Vírgenes Británicas/San Bartolomé durante las vacaciones. ¿Hay algún buen momento para visitarlo?», pregunta Musk el 13 de diciembre de 2013. «Cualquier día entre el 1 y el 8. Decide sobre la marcha si quieres. Siempre hay sitio para ti», responde Epstein. Musk envía entonces varios correos electrónicos con su agenda y ambos acuerdan