Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, carga contra las empresas eléctricas por su "mala gestión" el día del apagón

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha señalado a las empresas eléctricas como las culpables del apagón del pasado 28 de abril por su "mala gestión", y ha apuntado que una de ellas reconoció que en 2024 estuvo haciendo un "experimento" en la gestión la planta fotovoltaica de Badajoz, justo donde se desencadenó el cero energético. Es uno de los mensajes que la que fuera exministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha dejado este jueves en la comisión de investigación del Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico.