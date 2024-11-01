Correa pedía “chicas altas, rubias y putas” para altos cargos, según su secretaria

"¿Para quién eran, para la gente de los sobres?", le pregunta en ese momento Garrido refiriéndose a la relación de antiguos cargos del Partido Popular (PP) imputados en el procedimiento. "Para altos cargos", contesta la secretaria, quien asegura en la conversación que al extesorero Luis Bárcenas "nadie le tosía" cuando dirigía las finanzas de la formación.