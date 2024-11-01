edición general
Correa pedía “chicas altas, rubias y putas” para altos cargos, según su secretaria

"¿Para quién eran, para la gente de los sobres?", le pregunta en ese momento Garrido refiriéndose a la relación de antiguos cargos del Partido Popular (PP) imputados en el procedimiento. "Para altos cargos", contesta la secretaria, quien asegura en la conversación que al extesorero Luis Bárcenas "nadie le tosía" cuando dirigía las finanzas de la formación.

oceanon3d #1 oceanon3d *
Esta historia "de putas" no la verás en A3 o T5.

El silencio mediático ante los casos de corrupción del PP habla a las claras de la deficiencia democrática de este país.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#1 Ni en los panfletos, como Voxpopuli, Okgasdiario, Theojete, Perrodistadigital, Abc, el InMundo, y alguno mas.
Supercinexin #6 Supercinexin
#1 En los tiempos de Alfonso Rus, un absoluto crack del PP, un showman de la corrupción valenciana de la era Camps, en los mítines se hablaba de putas y de corrupción a voz en grito y con el micro, nada de recortes de prensa ni fotos de a saber quién ni "testigos": a voz en grito dando el mitin con el micro hablando de champán y mujeres, de dinero y de todo.

Y te tienes que ir a Youtube a ver esos vídeos porque en ninguna televisión de España los sacaron jamás. En La Sexta en algún programa de rojos, creo recordar, y ya.
posavasos #19 posavasos
#1 Bueno, es una noticia de 2015, a lo mejor también influye.
#2 fremen11 *
Pero los de la putas no son los de la POSE???
Pertinax #3 Pertinax *
#2 Es folleteo transversal. La jodienda no tiene enmienda.
#7 fremen11
#3 Entonces los otros follan en paralelo?
jonolulu #12 jonolulu
#7 Follan en diferido simulado
#10 mcfgdbbn3 *
#3: Machismo, las cosas por su nombre.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Es que estos son directamente ellos hijos de frutas.
ezbirro #9 ezbirro
#2 El pesoe son los de las putas, el pp son los de los volquetes de putas.
Raziel_2 #14 Raziel_2
#2 Para muchas cosas, el PP y el PSOE son practicamente iguales. La corrupción y las fiestas con putas y farlopa por ejemplo.

Por eso es una mierda que el PSOE esté en el gobierno, porque son unos sacos de mierda, pero la coalicion PPVOX son incluso peores, que ya hay que joderse.
#13 Jarod_mc
ahi tenéis PP, corrupción, coca y putas
angelitoMagno #18 angelitoMagno
Esto lo sacó a la luz Rodriguez Menendez, experto en tramas de prostitución, y de ahí que fueran a por él :tinfoil:
 media
#11 mcfgdbbn3
Un saludo a todos los que dicen que la estatura da igual, y que tenemos que aceptarnos a nosotros mismos tal cual somos.
Aquí tenéis un ejemplo más de que muchas personas SÍ valoran la estatura, así que la operación no es solo "un capricho personal", es una cuestión de aumentar nuestra aceptación social. #Viva_la_cirugía_estética
#16 Leon_Bocanegra
#11 lo que nunca piden son chicas capricornio o Géminis (por ejemplo) lo que demuestra que los signos del zodiaco no importan a nadie.
#17 unomasdelmonton *
#11 ¿cómo llevas lo de la cirugía? ¿Te has decidido ya por hacerla? Me suena que andabas interesado pero no sé si era por el dinero que costaba u otra razón que no estabas aún en ello.
#15 ddomingo
Anda como los secretarios generales del PSOE.
#8 perica_we
yo ya creo que ese negocio funciona a base de altos cargos pagando con dinero público, y unos pocos otros....
gente de la peor calaña
