Las coronas de los soldados romanos

En la historia de la antigua Roma, los soldados recibían coronas como recompensas por actos específicos de valentía, pero también tenían un inmenso valor social y político, que afectaba a la posición social del soldado. Los soldados que recibían estas coronas a menudo mejoraban su estatus fuera del campo de batalla, ganando mayor influencia y respeto tanto en la vida militar como en la civil. El virtus, un ideal romano que combinaba valentía con lealtad y habilidad marcial, llegó a ser la medida del valor de un soldado.

