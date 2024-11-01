Corina Machado sale de la Casa Blanca sin medalla del Nobel ni el aval de Trump: "Su opinión no ha cambiado"

El presidente de Estados Unidos recibió el galardón de manos de la opositora: "Por el trabajo que yo he hecho".El presidente de Estados Unidos, tras recibirla en la Casa Blanca, sigue sin apoyarla como sucesora del régimen chavista. Elogios aparte, la postura del republicano se mantiene intacta, y seguirá apoyando a Delcy Rodríguez para liderar el país tras el secuestro a Nicolás Maduro.Karoline Leavitt, en la rueda de prensa posterior a la reunión entre Machado y Trump: "En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado".
¿El millon de euros se lo habra regalado tambien?
En mi opinión, el nobel de la paz hace rato que es una supermierda infinita, mas si se lo dan a esta rata que se lo regala al genocida violador de niñas...
Nadie con un trozo de pan duro que comer y una jergón en que dormir debiera ser tan lameculos.
Ahora, como mucho, puede esperar un carguito por compasión.