Corina Machado sale de la Casa Blanca sin medalla del Nobel ni el aval de Trump: "Su opinión no ha cambiado"

Corina Machado sale de la Casa Blanca sin medalla del Nobel ni el aval de Trump: "Su opinión no ha cambiado"

El presidente de Estados Unidos recibió el galardón de manos de la opositora: "Por el trabajo que yo he hecho".El presidente de Estados Unidos, tras recibirla en la Casa Blanca, sigue sin apoyarla como sucesora del régimen chavista. Elogios aparte, la postura del republicano se mantiene intacta, y seguirá apoyando a Delcy Rodríguez para liderar el país tras el secuestro a Nicolás Maduro.Karoline Leavitt, en la rueda de prensa posterior a la reunión entre Machado y Trump: "En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado".

Comentarios destacados:    
madeagle #3 madeagle
Ademas de puta, pone la medalla.

¿El millon de euros se lo habra regalado tambien?
9 K 127
StuartMcNight #7 StuartMcNight
#3 El millon de euros lo habra metido en TrumpCoin que es como se le pagan ahora los sobornos al presi USA.
2 K 36
sinson #11 sinson
#3 Si sale sin aval (aunque fuera de boquilla) es que el cheque no tendría fondos.
1 K 24
#13 A_S
#3 Aznar por lo menos se llevo la medalla a casa, aunque la pagamos entre todos
1 K 23
PaulDurden #2 PaulDurden
Qué gente más patética...
5 K 60
nemesisreptante #15 nemesisreptante
Me pregunto cuánto tiempo estuvo preguntándose Trump a sí mismo, ¿por qué me está hablando la señora de la limpieza?
3 K 49
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Vaya personaje que es la traidora Corina, una rastrera en la máxima expresión de la política.
2 K 46
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
La oposición en Venezuela siempre se ha dedicado a la traición.
3 K 38
Dakaira #6 Dakaira
Ooohhh estoy sorprendida! No me esperaba en absoluto lo evidente...
2 K 37
Raúl_Rattlehead #14 Raúl_Rattlehead
Pensaba que la derecha española era la líder en no respetarse ni a si misma, pero Corina ha dejado el listón tan alto que van a pasar décadas hasta que alguien la iguale. De superarla ni hablamos.
3 K 32
Veelicus #12 Veelicus
Maria Corina Machado, gran representante de aquello que representa, lo que sea por el poder.
2 K 29
gelatti #10 gelatti
Esta todavia no sabe que a EEUU (no Trump) le suda los cojones tu forma de gobierno, mientras seas su vasallo.
1 K 24
#9 Bravok1
Me da que Corina le haría con gusto a Trump lo que Julio iglesias obligaba a hacer a sus trabajadoras del hogar....
En mi opinión, el nobel de la paz hace rato que es una supermierda infinita, mas si se lo dan a esta rata que se lo regala al genocida violador de niñas...
2 K 23
#17 okeil
A ver si ahora los del nobel tienen los huevos de anular el premio. Expectante quedo ...
1 K 23
magnifiqus #18 magnifiqus
Supongo que en su cabeza el plan era espectacular :palm:
1 K 21
#19 Kuruñes3.0
Maremía no tiene dignidad ninguna colega.
Nadie con un trozo de pan duro que comer y una jergón en que dormir debiera ser tan lameculos.
1 K 20
#8 vantablack
La paganobeles
1 K 20
asola33 #23 asola33
Creo que esta señora da por finalizada su carrera política.
Ahora, como mucho, puede esperar un carguito por compasión.
0 K 16
Un_señor_de_Cuenca #21 Un_señor_de_Cuenca
Le puede el ansia de pillar poder. Se ha precipitado corriendo a regalarle un trozo de metal dorado a Don Pedófilo dando por hecho que la adulación le iba a funcionar. Pero, ¿por qué va a cambiar nada EE. UU. si ahora mismo todo funciona como quieren?
0 K 13
sleep_timer #24 sleep_timer
¿Pero como puede ser alguien tan sumamente subnormal de confiar en el panocho grillao ese?
0 K 11
joffer #1 joffer
Que triste es la política.
0 K 11
nemesisreptante #16 nemesisreptante
#1 la política es divertidísima lo triste es ser latino pro Trump ahora mismo
1 K 23
Un_señor_de_Cuenca #20 Un_señor_de_Cuenca
#16 Lo triste es ser venezolano y que tengas que elegir entre Maduro o el servilismo de esta señora. Menudo gobierno tenía y tiene Venezuela, y menuda oposición.
1 K 29
nemeame #22 nemeame
Sin medalla ni dignidad
0 K 10

