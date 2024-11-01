Corina Machado sale de la Casa Blanca sin medalla del Nobel ni el aval de Trump: "Su opinión no ha cambiado"

El presidente de Estados Unidos recibió el galardón de manos de la opositora: "Por el trabajo que yo he hecho".El presidente de Estados Unidos, tras recibirla en la Casa Blanca, sigue sin apoyarla como sucesora del régimen chavista. Elogios aparte, la postura del republicano se mantiene intacta, y seguirá apoyando a Delcy Rodríguez para liderar el país tras el secuestro a Nicolás Maduro.Karoline Leavitt, en la rueda de prensa posterior a la reunión entre Machado y Trump: "En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado".