Corea del Sur ha encontrado la fórmula para mejorar su natalidad: que las empresas paguen fortunas a sus empleados por tener hijos

Ante la preocupación por el impacto en la mano de obra disponible, importantes empresas decidieron actuar por cuenta propia. Algunas ofrece bonos económicos de hasta 72.000 dólares por cada hijo nacido, incluso aplicando un efecto retroactivo a la medida para facilitar la crianza. También han implementado planes de bonificación y beneficios adicionales para aquellos empleados que amplíen su familia. Estás ayudas no parten de un compromiso altruista o patriótico, sino que han tomado conciencia de la seria crisis demográfica y, por tanto laboral

pepel #2 pepel
¿Tiene carácter retroactivo?
Tontolculo #3 Tontolculo
72k por hijo. A mí no me engañan ni con esas :troll:
Sandilo #1 Sandilo
Si va a depender de las empresas terminaran invirtiendo mejor en robots.
