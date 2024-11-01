Un cordobés desarrolla en solitario un videojuego 3D sobre Andalucía

No todo es tan fácil como parece. Hay hechos en la sociedad que salen de la nada, pero que, como es lógico, necesita un arduo trabajo detrás, y más aún si se dirige el foco únicamente al sector de la tecnología y lo audiovisual. Esta vez, Manuel Santos, un joven desarrollador de Puente Genil, está programando, de manera solitaria, Venturaka —no tiene nada que ver con el que escribe esta noticia—, un videojuego de aventuras en 3D que promete llevar la esencia de Andalucía, y muy especialmente de Córdoba, a las pantallas de todo el mundo.