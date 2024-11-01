El corazón del Viejo Oeste emerge como nuevo 'hub' de centros de datos pero muestra las costuras de la IA ante la falta de agua

(..) En este contexto, el estado de Arizona, donde se extiende parte del desierto de Sonora, está convirtiéndose en un importante núcleo de centros de datos, revelando una enorme contradicción, pues se trata de una zona con estrés hídrico y estas instalaciones precisan de una enorme cantidad de agua. Todo ello manda un mensaje a países como España, donde se está apostando por los centros de datos y existe, al mismo tiempo, calor extremo y problemas de sequía.
| etiquetas: instalaciones , ia , agua , datos , estrés hidricos , españa