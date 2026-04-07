Cora Yako, la banda mallorquina que conquista a Pedro Sánchez en TikTok

El grupo mallorquín Cora Yako se ha colado en una de las recomendaciones culturales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo publicado en TikTok bajo el título 'Mis recomendaciones para este fin de semana'.

En el clip, Sánchez menciona directamente a la banda balear al hablar de música: «Sobre música, pues está este disco que se llama 'Mil pequeños cortes', de la banda Cora Yako», situando así al grupo en el foco de una de las cuentas institucionales con mayor alcance en España.