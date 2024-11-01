·
más visitadas
12631
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
5990
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5670
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
3831
clics
¿Son los LLM un simple predictor estadístico de palabras?
5291
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
más votadas
639
El juez que salvó a Feijóo de la foto con el narco, invitado estrella de las jornadas de OkDiario subvencionadas por el PP
293
Los contratos de formación no podrán pagarse por debajo del salario mínimo. La mejor noticia es que el cambio entra en vigor este mes
467
¿Qué fue de Cristóbal Montoro?
263
La industria argentina se desploma: cierran 28 empresas por día |
670
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
5
meneos
26
clics
Copernicus confirma el cierre del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, el más temprano desde 2019
El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se ha cerrado a fecha del 1 de diciembre, lo que supone la desaparición más temprana desde 2019.
etiquetas
copernicana
cierre
agujero
capa
ozono
antártida
más
temprano
2019
actualidad
5 comentarios
#5
Antipalancas21
#4
Me lo vas a decir a mi que vivo en Soria, el frio que hace por las noches
0
K
20
#3
Antipalancas21
La capa de ozono se ha cerrado pero nos estamos cargando la biodiversidad del planeta.
0
K
20
#4
Poll
#1
#3
Es un fenómeno ciclíco.
En verano vuelve a abrirse.
Piensa que la mitad del año es de noche y hace un frío que pela. El aire frío ocupa mucho menos pero la presión atmosférica es casi la misma, por lo que el frío actúa como un gran aspirador.
Es un fenómeno natural, pero si que fue agravado por la actividad humana.
0
K
10
#1
Bald
La prueba de que si nos ponemos serios la humanidad puede arreglar lo que rompe.
0
K
9
#2
Javi_Pina
#1
Depende de hasta que punto se rompa ya no se puede arreglar
0
K
10
