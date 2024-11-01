edición general
5 meneos
26 clics
Copernicus confirma el cierre del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, el más temprano desde 2019

Copernicus confirma el cierre del agujero de la capa de ozono sobre la Antártida, el más temprano desde 2019

El agujero de la capa de ozono sobre la Antártida se ha cerrado a fecha del 1 de diciembre, lo que supone la desaparición más temprana desde 2019.

| etiquetas: copernicana , cierre , agujero , capa , ozono , antártida , más , temprano , 2019
4 1 0 K 69 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 69 actualidad
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Me lo vas a decir a mi que vivo en Soria, el frio que hace por las noches
0 K 20
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
La capa de ozono se ha cerrado pero nos estamos cargando la biodiversidad del planeta.
0 K 20
#4 Poll
#1 #3 Es un fenómeno ciclíco.
En verano vuelve a abrirse.
Piensa que la mitad del año es de noche y hace un frío que pela. El aire frío ocupa mucho menos pero la presión atmosférica es casi la misma, por lo que el frío actúa como un gran aspirador.

Es un fenómeno natural, pero si que fue agravado por la actividad humana.
0 K 10
Bald #1 Bald
La prueba de que si nos ponemos serios la humanidad puede arreglar lo que rompe.
0 K 9
Javi_Pina #2 Javi_Pina
#1 Depende de hasta que punto se rompa ya no se puede arreglar
0 K 10

menéame