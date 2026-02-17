edición general
La coordinadora de Digitalización de Móstoles dimite por “un deber de compromiso con la veracidad” tras la denuncia de acoso contra el alcalde, Manuel Bautista

La coordinadora de Digitalización vincula su renuncia a los hechos conocidos públicamente y a un compromiso con la veracidad, según la carta a la que ha tenido acceso la Cadena SER

