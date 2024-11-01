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El cooperativismo de Castilla-La Mancha muestra su potencial en los Premios Cooperativos en Ciudad Real
Más de cuatrocientos representantes cooperativos asisten a la cita organizada por Cooperativas Agro-Alimentarias
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