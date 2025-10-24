Convocan una nueva marcha contra Rheinmetall por su implicación en el genocidio de Gaza

Las plataformas La Vera con Palestina y Extremadura con Palestina, con el apoyo de decenas de organizaciones y colectivos, han convocado una nueva marcha a las instalaciones de Rheinmetall en Navalmoral de la Mata (Cáceres), para protestas contra la colaboración de la empresa armamentística con el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. «El 30% del armamento importado por Israel es suministrado por Alemania y, ahí, Rheinmetall juega un papel muy importante aportando sobre todo munición, proyectiles para tanques, misiles autopropulsados y ...
| etiquetas: gaza , genocidio , sionista , armas , rheinmetall , navalmoral de la mata
Más bien, fue una empresa privada vendida a otra empresa privada (Rheinmetall).
Por tanto, hablar de “privatización” implicaría que antes estuvo en manos del estado, y no hay fuente que lo confirme.
Rheinmetall fue fundada en 1889 en Düsseldorf como empresa privada.
Actualmente es una AG (Aktiengesellschaft) cotizada, lo que implica que sus acciones están dispersas entre inversores institucionales y particulares.
La información disponible no menciona un proceso de privatización (por ejemplo, una empresa pública estatal que luego se vendió al sector privado) para Rheinmetall.
