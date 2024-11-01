Convertir a España en una delegación europea de las fábricas chinas. El plan del Gobierno para salvar nuestra industria del automóvil

El Gobierno quiere reinventar nuestra industria centrándola en los cero emisiones. Y señala a China como el socio esencial para conseguirlo. Esta hoja de ruta para el futuro inmediato y a largo plazo la ha definido García Brustenga el en su comparecencia en el acto 'Future: Fast Forward', que se celebró este miércoles en Madrid. La apuesta por el coche eléctrico se encamina sobre todo a la fabricación: "Desde el Gobierno vamos a ir con esta certeza durante los próximos años". Coches chinos pero españoles.