Convertir a España en una delegación europea de las fábricas chinas. El plan del Gobierno para salvar nuestra industria del automóvil

El Gobierno quiere reinventar nuestra industria centrándola en los cero emisiones. Y señala a China como el socio esencial para conseguirlo. Esta hoja de ruta para el futuro inmediato y a largo plazo la ha definido García Brustenga el en su comparecencia en el acto 'Future: Fast Forward', que se celebró este miércoles en Madrid. La apuesta por el coche eléctrico se encamina sobre todo a la fabricación: "Desde el Gobierno vamos a ir con esta certeza durante los próximos años". Coches chinos pero españoles.
El Gobierno español busca atraer inversión de fabricantes chinos de vehículos eléctricos bajo el Plan Auto 2030 para la industria nacional.
El Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido una estrategia centrada en la electrificación y la colaboración con fabricantes chinos para la industria automotriz española. El Plan Auto 2030 busca que estas empresas establezcan producción local, incluyendo componentes y mano de obra española, como condición para acceder al mercado europeo y evitar aranceles. Un ejemplo concreto es la decisión de Leapmotor de producir modelos en Zaragoza a partir de 2026, con inversión y contratación local.
