edición general
9 meneos
23 clics
Convertir a España en una delegación europea de las fábricas chinas. El plan del Gobierno para salvar nuestra industria del automóvil

Convertir a España en una delegación europea de las fábricas chinas. El plan del Gobierno para salvar nuestra industria del automóvil

El Gobierno quiere reinventar nuestra industria centrándola en los cero emisiones. Y señala a China como el socio esencial para conseguirlo. Esta hoja de ruta para el futuro inmediato y a largo plazo la ha definido García Brustenga el en su comparecencia en el acto 'Future: Fast Forward', que se celebró este miércoles en Madrid. La apuesta por el coche eléctrico se encamina sobre todo a la fabricación: "Desde el Gobierno vamos a ir con esta certeza durante los próximos años". Coches chinos pero españoles.

| etiquetas: china , fábrica , coche , eléctrico , industria , automóvil
7 2 1 K 80 actualidad
11 comentarios
7 2 1 K 80 actualidad
Comentarios destacados:      
Torrezzno #1 Torrezzno
Ahora nosotros somos los chinos xD xD xD. Ellos ponen la innovación y nosotros la mano de obra barata importada de hispanoamerica.
5 K 73
Ovlak #4 Ovlak
#1 En realidad no cambia mucho la cosa porque ya eramos los chinos de los alemanes y los franceses.
5 K 66
#5 Feliberto *
#1 Precisamente España siempre fue la China de Europa, un lugar barato donde manufacturar los productos de empresas europeas y americanas. La diferencia es que China ha aprovechado para aprender todo lo que ha podido para superar a los originales, y nosotros nos pasamos 50 años tocandonos los huevos.
5 K 36
#8 Martillo_de_Herejes
#5 Veo que lo ha dicho alguien y me voy silenciosamente.
1 K 10
eltoloco #3 eltoloco
¿Y que diferencia hay con lo que hacemos actualmente? Nuestras fábricas no son más que delegaciones de las empresas alemanas y francesas.
8 K 68
Laro__ #7 Laro__
Titular honesto:

El Gobierno español busca atraer inversión de fabricantes chinos de vehículos eléctricos bajo el Plan Auto 2030 para la industria nacional.

El Secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha defendido una estrategia centrada en la electrificación y la colaboración con fabricantes chinos para la industria automotriz española. El Plan Auto 2030 busca que estas empresas establezcan producción local, incluyendo componentes y mano de obra española, como condición para acceder al mercado europeo y evitar aranceles. Un ejemplo concreto es la decisión de Leapmotor de producir modelos en Zaragoza a partir de 2026, con inversión y contratación local.
2 K 23
#2 Albarkas
Teniendo en cuenta que China corta el bacalao en el tema, no es mala idea. Aquí tenemos muchas plantas de fabricación de coches.
2 K 20
capitan__nemo #10 capitan__nemo
¿No somos ya una delegacion europea de fabricas alemanas, francesas y estadounidenses?
0 K 16
kumo #6 kumo
Recordáis cuando teníamos nuestra propia industria automovilística?
1 K 15
Kantinero #9 Kantinero
Pues si, hay que ir viendo otras cosas a medio largo plazo
El sol por exceso o por defecto ya no va a ser el motor de España
0 K 12
#11 chavi
Bueno, ahora somos una delegacion de las fabricas alemanas y francesas...

El cambio es mínimo
0 K 11

menéame