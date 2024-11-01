edición general
La controversia sobre el primer videojuego de la historia: Nimrod, OXO, Tennis for Two, Mouse in the Maze, y Spacewar!

En todos los ámbitos de la historia de la informática existe la tendencia de hablar del primer dispositivo o software... primer ordenador de la historia, primer lenguaje de programación, primer compilador, primer microprocesador, etcétera... y... ¿qué hay del primer videojuego de la historia? Pues la respuesta a esta pregunta cuenta con demasiada controversia: Nimrod, OXO, Tennis for Two, Mouse in the Maze, o Spacewar! son candidatos a obtener el título de primer videojuego de la historia.

Aergon #1 Aergon
Me parece erronea porque salta directamente a 1951 dejando sin mencionar el que de toda la vida se ha considerado el primer videojuego, hecho en 1950: en.wikipedia.org/wiki/Cathode-ray_tube_amusement_device
