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Controles a pie de calle: así funciona el sistema que está provocando retiradas masivas de vehículos

Controles a pie de calle: así funciona el sistema que está provocando retiradas masivas de vehículos

La ofensiva municipal contra los excesos del patinete eléctrico ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de vigilar cómo circulan estos vehículos, sino de comprobar si cumplen todos los requisitos legales: estar registrados en la DGT, contar con seguro obligatorio y respetar las prestaciones técnicas que marca la normativa

| etiquetas: controles , policia , patinetes
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4 comentarios
4 1 0 K 55 actualidad
Cehona #1 Cehona *
Pasará como con todo. Sin multas, sin control, sin normativa. Es la ley de la selva.
Ocurre como con el incivismo de los perros, no es culpa del animal.
Ahora se dejan llevar perros en el AVE, he visto con mis propios ojos, mearse un perro en el descansillo, al sacarlo de su transportín.
Es algo natural, pero poco higiénico. ¿Culpable?
Los patinetes a velocidades locas por ciertos usuarios, ya han producido accidentes graves con hospitalización.
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ansiet #3 ansiet
Los patinetes a velocidades locas por ciertos usuarios, ya han producido accidentes graves con hospitalización.

Y alguna muerte también.
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DrEvil #4 DrEvil
A un chaval con un patinete potente, que puede ir por aceras y casi cualquier lado a toda leche, sin matrícula ni forma de identificarlo... vas y lo paras. Está bien pensao eso.
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#2 jjmf
Pues bien hecho, igual que cuando multan el ruido de las motos.
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