Controles a pie de calle: así funciona el sistema que está provocando retiradas masivas de vehículos

La ofensiva municipal contra los excesos del patinete eléctrico ha entrado en una nueva fase. Ya no se trata solo de vigilar cómo circulan estos vehículos, sino de comprobar si cumplen todos los requisitos legales: estar registrados en la DGT, contar con seguro obligatorio y respetar las prestaciones técnicas que marca la normativa
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Ocurre como con el incivismo de los perros, no es culpa del animal.
Ahora se dejan llevar perros en el AVE, he visto con mis propios ojos, mearse un perro en el descansillo, al sacarlo de su transportín.
Es algo natural, pero poco higiénico. ¿Culpable?
Los patinetes a velocidades locas por ciertos usuarios, ya han producido accidentes graves con hospitalización.
Y alguna muerte también.