Un controlador aéreo se quedó dormido y obligó a un avión a dar vueltas media hora en el aire

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando el vuelo de Air Corsica del aeropuerto de París Orly a Ajaccio se vio obligado a sobrevolar el mar Mediterráneo durante «18 minutos», según informó la autoridad a AFP, confirmando un informe de Corse Matin. “La intervención de los bomberos del aeropuerto en la torre de control reveló que el controlador aéreo de turno se había quedado dormido en su puesto”, añadió la autoridad. Tras despertar al controlador, «el vuelo aterrizó sin problemas», indicó la autoridad

Asimismov #4 Asimismov
Ni tan mal, prefiero un controlador aéreo después de una siesta que antes de quedarse dormido. Y aún más si no sabemos cuanto tiempo estuvo de guardia en esa o anteriores jornadas.
Robus #10 Robus
#4 Los tiempos de descanso de un controlador están muy estructurados... o lo estaban antes de las decisiones para "ahorrar costes" de la última década y media.
Asimismov #11 Asimismov
#10 no te digo que no, pero ... una cosa son los tiempos estructurados y otra la realidad.
Xuanin71 #3 Xuanin71
Joder ya le vale.
Pero no debería haber una persona sola , en un puesto de tanta responsabilidad.
Si en vez de dormido está muerto?
Todavía seguiría dando vueltas el avión?
Robus #9 Robus *
#3 Antiguamente siempre se requerían siempre dos controladores... hasta que empezaron a "ahorrar costes".

El accidente de Uberlingen en que chocaron dos aviones en el cielo fue por sobrecarga del trabajador que habían dejado solo y decidieron que no se había de ahorrar tanto... decisión que duró unos 10 años en que se volvió a pensar que se podían ahorrar unos costes... y así estamos, con un solo controlador en algunos puestos.…   » ver todo el comentario
pepel #6 pepel
18 minutos no son media hora.
sotillo #8 sotillo
#6 Si tienes que escuchar al Serrano hablando sobre Gaza te va a parecer un año
Asimismov #12 Asimismov *
#6 siesta de 18 minutos y 10 del café son casi media hora.

:-P
sxentinel #13 sxentinel
#12 Te ha faltado contar los dos minutos del cigarro.
Jaime131 #1 Jaime131
¿Nadie se dio cuenta de que estaba dormido?
Moixa #2 Moixa *
#1 estaba solo. El piloto fue el que vio que pasaba algo, las luces del aeropuerto estaban apagadas.
kukusu #5 kukusu
#1 ahí lo que hace falta es el dispositivo del "hombre muerto": es.wikipedia.org/wiki/Hombre_muerto
sotillo #7 sotillo
#5 Ante un puesto de tanta responsabilidad lo mejor es recortar en gastos
