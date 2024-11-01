Un controlador aéreo se quedó dormido y obligó a un avión a dar vueltas media hora en el aire

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando el vuelo de Air Corsica del aeropuerto de París Orly a Ajaccio se vio obligado a sobrevolar el mar Mediterráneo durante «18 minutos», según informó la autoridad a AFP, confirmando un informe de Corse Matin. “La intervención de los bomberos del aeropuerto en la torre de control reveló que el controlador aéreo de turno se había quedado dormido en su puesto”, añadió la autoridad. Tras despertar al controlador, «el vuelo aterrizó sin problemas», indicó la autoridad
| etiquetas: controlador aéreo , dormido , corcega
Pero no debería haber una persona sola , en un puesto de tanta responsabilidad.
Si en vez de dormido está muerto?
Todavía seguiría dando vueltas el avión?
El accidente de Uberlingen en que chocaron dos aviones en el cielo fue por sobrecarga del trabajador que habían dejado solo y decidieron que no se había de ahorrar tanto... decisión que duró unos 10 años en que se volvió a pensar que se podían ahorrar unos costes... y así estamos, con un solo controlador en algunos puestos.… » ver todo el comentario