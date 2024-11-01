Un controlador aéreo se quedó dormido y obligó a un avión a dar vueltas media hora en el aire

Los hechos ocurrieron el lunes, cuando el vuelo de Air Corsica del aeropuerto de París Orly a Ajaccio se vio obligado a sobrevolar el mar Mediterráneo durante «18 minutos», según informó la autoridad a AFP, confirmando un informe de Corse Matin. “La intervención de los bomberos del aeropuerto en la torre de control reveló que el controlador aéreo de turno se había quedado dormido en su puesto”, añadió la autoridad. Tras despertar al controlador, «el vuelo aterrizó sin problemas», indicó la autoridad