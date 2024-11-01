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Un control de metales solo para el salón e identificaciones laxas: los fallos de seguridad que la Casa Blanca obvia

El intento de magnicidio contra Trump ha puesto en duda la eficacia del servicio secreto, ya que la Casa Blanca no activó el máximo nivel de seguridad pese a la presencia de Trump y de casi todo su gabinete.Los invitados entraban a pie y se mezclaban dentro con los huéspedes del hotel, dejando prácticamente al descubierto la alfombra roja.En las cámaras de seguridad se ve cómo el atacante entra corriendo y deja fuera de juego a los agentes

| etiquetas: trump , seguridad , servicio secreto , fallos
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1 comentarios
5 1 0 K 78 actualidad
#1 fremen11
Joder pues si que lo pusieron fácil y ni por esas.....
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menéame