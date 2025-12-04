edición general
9 meneos
10 clics
La contratación pública opera sin datos fiables: el supervisor admite que no puede verificarlos

La contratación pública opera sin datos fiables: el supervisor admite que no puede verificarlos

Sin información estructurada sobre el ciclo de vida de un contrato, el sistema no permite identificar sobrecostes sistemáticos ni evaluar si los contratos se cumplen en los términos inicialmente previstos. El informe también pone el foco en la coordinación institucional. Según el supervisor, no existen criterios homogéneos para reportar información, auditar expedientes o responder a riesgos detectados.La contratación pública opera en un entorno en el que la transparencia existe en términos formales, pero carece de los mecanismos para su control

| etiquetas: contratacion publica , datos , supervisor
7 2 0 K 89 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 89 actualidad
autonomator #4 autonomator
sobre The Ojete dejo esto por aquí:
x.com/SoyMmadrigal/status/2008884850779185442
0 K 17
#2 EISev
Estará diseñado a propósito
0 K 12
makinavaja #3 makinavaja
La transparencia existe en términos formales, pero carece de los mecanismos para su control... porque se quiere se sea así... no hay voluntad de control ni de transparencia...
0 K 12
manzitor #5 manzitor
#3 Pues claro que hay mecanismos de control.
0 K 11
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
los datos es que llegan a la hora del desayuno
1 K 11

menéame