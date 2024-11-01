La financiarización económica deja a merced de lógicas especulativas las políticas de cada país. Se agravan los factores de desigualdad y se diversifican las múltiples expresiones de vulnerabilidad. Las peripecias individuales y grupales se tornan más complejas al diversificarse las opciones vitales y crecer la movilidad global con consecuencias claras en el sentido de pertenencia y en la idea de comunidad. Es en ese escenario cuando el contraste entre lo que promete la democracia y lo que acontece realmente crece de forma exponencial...
etiquetas: democracia , elecciones
Hasta ahí llegué
Ya he dicho varias veces que necesitamos otro 15M pero la gente ya esta absolutamente cansada.
renuncian al escaños y sus remuneraciones.
No saber distinguir entre la teoría y la práctica es no conocer la naturaleza humana más básica y cómo funciona este país en concreto.
Ni hay sistemas perfectos, ni personas perfectas, ni cada uno hace lo que debería hacer al 100% y el sistema que tenemos es una consecuencia de todo ello y creo que no nos va mal, sólo hay que viajar un poco, conocer algo de historia contemporánea y tener amplitud de miras
