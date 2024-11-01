edición general
El contraste entre lo que promete la democracia y lo que acontece realmente crece de forma exponencial

La financiarización económica deja a merced de lógicas especulativas las políticas de cada país. Se agravan los factores de desigualdad y se diversifican las múltiples expresiones de vulnerabilidad. Las peripecias individuales y grupales se tornan más complejas al diversificarse las opciones vitales y crecer la movilidad global con consecuencias claras en el sentido de pertenencia y en la idea de comunidad. Es en ese escenario cuando el contraste entre lo que promete la democracia y lo que acontece realmente crece de forma exponencial...

#5 Marisadoro
El informe quiere contribuir a la formación de la autoconciencia colectiva,..

Hasta ahí llegué
#1 YSiguesLeyendo
el casi 50% de abstención en las elecciones extremeñas quiere decir que es casi mayor la gente que piensa que votar no incide en su vida real y ha pasado olímpicamente de hacerlo. convocatorias electorales con cada vez menos porcentaje de participación es el mejor dato deslegitimador de esta falsa democracia
#4 yabumethod
#1 Yo diría que es más desencanto por no haber opciones políticas que les atraigan y sospecho que en toda España estamos igual aunque yo aunque sea votaría en blanco como de momento pretendo hacer en las próximas elecciones.

Ya he dicho varias veces que necesitamos otro 15M pero la gente ya esta absolutamente cansada.
#8 lectorcritico
#4 Si ninguna opcion viableos convence teneis la posibilidad deejar escaños vacios gracias a escaños en blanco.
renuncian al escaños y sus remuneraciones.
#6 z1018
¿La democracia promete?, ¿quién es la democracia?.
No saber distinguir entre la teoría y la práctica es no conocer la naturaleza humana más básica y cómo funciona este país en concreto.

Ni hay sistemas perfectos, ni personas perfectas, ni cada uno hace lo que debería hacer al 100% y el sistema que tenemos es una consecuencia de todo ello y creo que no nos va mal, sólo hay que viajar un poco, conocer algo de historia contemporánea y tener amplitud de miras
#2 Mosquitón
Lo curioso es que esto aparezca en un blog de salud mental...
#3 Supercinexin
#2 Porque es basura informativa con propaganda liberata/derechista subliminal, como muchas de las cosas que menea #0.
#7 Cabre13
#2 Lo curioso es que alguien haga un blog de opinión política y de actualidad pero le ponga como nombre "Revista de Salud Mental".
Echa una ojeada y verás entradas tituladas "El peligro para Europa de quedar como una colonia digital bien regulada", "La poesía de Luis Alberto de Cuenca: ironía, coloquialidad y elegancia", "Diego San José: "Creo que en las series el guionista es el que controla mejor el relato completo", "China y Estados Unidos…   » ver todo el comentario
