Qué contienen los archivos de Interior que 500 investigadores piden a Marlaska que abra: “Entregan documentación con marcas actuales de censura”

El permiso para la transferencia de 6.111 cajas al Archivo General de la Administración está pendiente desde diciembre de 2024 y aún no se ha ejecutado. La demora dificulta el trabajo de los académicos y el acceso a información a familiares de víctimas de la dictadura. Medio millar de investigadores ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la eliminación de los obstáculos actuales para acceder al archivo del Ministerio del Interior.