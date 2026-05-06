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Qué contienen los archivos de Interior que 500 investigadores piden a Marlaska que abra: “Entregan documentación con marcas actuales de censura”

Qué contienen los archivos de Interior que 500 investigadores piden a Marlaska que abra: “Entregan documentación con marcas actuales de censura”

El permiso para la transferencia de 6.111 cajas al Archivo General de la Administración está pendiente desde diciembre de 2024 y aún no se ha ejecutado. La demora dificulta el trabajo de los académicos y el acceso a información a familiares de víctimas de la dictadura. Medio millar de investigadores ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la eliminación de los obstáculos actuales para acceder al archivo del Ministerio del Interior.

| etiquetas: archivos de interior , investigadores , marlaska , censura
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2 comentarios
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#1 Jacusse
Marcas actuales?
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Doctorow #2 Doctorow
Marlaskas actuales?
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menéame