Un contestador gestiona la información de la dependencia en Andalucía, donde muere una persona cada hora en una lista de espera que creció un 4,35% este 2025

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad mantiene el teléfono gratuito 900 166 170 para información sobre dependencia en Andalucía, pero la asociación de consumidores Facua ha denunciado que este servicio se limita a un contestador automático que califica de “completamente inútil”, porque independientemente de la opción que se marque no permite hablar con ningún operador. “Supuestamente debería servir para asesorar y ayudar a personas que necesitan ayuda con la gestión y tramitación de la Ley de Dependencia”

Milmariposas
Les importa mucho la gente... La suya.
paumal
Casi 9.000 andaluces dependientes mueren cada año?
#1 Quillotro
Era eso o poner a Jesús Aguirre, el de la carne mechá... y dijeron: "MEjor el contestador, que meterá menos la pata"
