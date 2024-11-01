Un contestador gestiona la información de la dependencia en Andalucía, donde muere una persona cada hora en una lista de espera que creció un 4,35% este 2025

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad mantiene el teléfono gratuito 900 166 170 para información sobre dependencia en Andalucía, pero la asociación de consumidores Facua ha denunciado que este servicio se limita a un contestador automático que califica de “completamente inútil”, porque independientemente de la opción que se marque no permite hablar con ningún operador. “Supuestamente debería servir para asesorar y ayudar a personas que necesitan ayuda con la gestión y tramitación de la Ley de Dependencia”