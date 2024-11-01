·
Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia
El Ministerio de Consumo impone una sanción que supone seis veces el beneficio ilicito obtenido por la compañía durante el tiempo en el que se alargó la infracción.
airbnb
vivienda
turismo
sanción
multa
#3
Tensk
#2
CharlesBrowson
poco me parece, y es mas deberia Airbnb penalizar esas viviendas de forma economica, teniendo algun sistema de denuncia interna, se ahorraria muchisima pasta
#4
ChatGPT
no creo, perdería dinero.
Sale más a cuenta pagar multas y seguir teniendo un alto volumen de transacciones.
Dudo mucho que le enseñemos a ganar dinero a Airbnb aquí
#1
platypu
El lobby hotelero no descansa, incluso ahora trabajando el gobierno para ellos
