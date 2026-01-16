edición general
7 meneos
11 clics
Consumo investiga anuncios de pisos de zonas tensionadas

Consumo investiga anuncios de pisos de zonas tensionadas

El Ministerio de Consumo ha iniciado una investigación para eliminar los anuncios de viviendas de zonas tensionadas con precios de alquiler por encima de la ley

| etiquetas: zonas tensionadas , consumo , control de precios , alquiler , anuncios
6 1 0 K 73 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 73 actualidad
LokoYo_ #1 LokoYo_
Luego de que no hay vivienda disponible o porque hay mercado negro {0x1f472}
0 K 7

menéame