La construcción de una autovía lleva al descubrimiento de una ciudad celta llena de tesoros en República Checa [ENG]

Arqueólogos que realizaban prospecciones previas a la construcción de una autovía en la República Checa descubrieron un asentamiento celta del siglo II a.C. En lo que se considera uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de Bohemia, los arqueólogos hallaron centenares de monedas de oro y plata, cuños, ámbar, y cerámica.

Este asentamiento sería uno de los principales en lo que se conoce como la Ruta del Ámbar, que conectaba el Báltico con el sur de Europa.