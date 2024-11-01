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¡La Constitución de la India no está escrita! Ambedkar creó un contrato social vivo

¡La Constitución de la India no está escrita! Ambedkar creó un contrato social vivo

¿Quién escribió la Constitución de la India? A primera vista, uno podría estar tentado a buscar un solo “autor”, al igual que uno lo haría para un libro o una obra literaria. Pero tal comparación está fundamentalmente fuera de lugar. Una Constitución no es escrita en el sentido convencional; se construye, debate, negocia y finalmente se adopta como una expresión colectiva de la voluntad de una nación.

| etiquetas: constitución , india , escrita , ambedkar , contrato social
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6 comentarios
2 1 0 K 43 actualidad
Doisneau #1 Doisneau
Que en un pais con sistema rigido de castas no hay constitucion formal? Me pinchas y no sangro
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Meneanauta #4 Meneanauta *
#1 Encima lo pintan como algo guay. 'Mirad qué voluntad colectiva mas chuli tienen en la India'
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Meneanauta #3 Meneanauta *
Maldigo su sistema de castas.
¿Eso es lo que construyen, debaten, negocian y finalmente adoptan? Maldigo su voluntad colectiva. Los derechos humanos deberían ser la base de toda Constitución.
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#5 BoosterFelix
#3 Aquí también tenemos castas. Está la casta de los que tiran pa'lante y luego está la casta de los que viven en chalets de 600.000 euros ubicados en urbanizaciones de lujo de las que aíslan de los problemas reales de la ciudadanía.
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Meneanauta #6 Meneanauta
#5 Ciertamente aqui tenemos clases con diferentes status sociales pero no llegamos al nivel de que los pasajeros de un autobús puedan violarte si les da la gana por ser Dalit
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#2 BoosterFelix
¿La escritura no está viva? ¿entonces para qué coño la hemos inventado?
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menéame