¡La Constitución de la India no está escrita! Ambedkar creó un contrato social vivo

¿Quién escribió la Constitución de la India? A primera vista, uno podría estar tentado a buscar un solo “autor”, al igual que uno lo haría para un libro o una obra literaria. Pero tal comparación está fundamentalmente fuera de lugar. Una Constitución no es escrita en el sentido convencional; se construye, debate, negocia y finalmente se adopta como una expresión colectiva de la voluntad de una nación.