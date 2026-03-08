La constelación de un millón de satélites de SpaceX y la fiebre de los centros de datos en el espacio

A principios de febrero Elon Musk cambió por completo el objetivo existencial de SpaceX y decidió que Marte ya no era una prioridad. En su lugar, la Luna pasa a ser el centro de todas las actividades de SpaceX. Bueno, el centro, no. Coincidiendo con el anuncio del abandono —los optimistas dirán retraso— del sueño de la colonización de Marte, Musk comunicó que el siguiente gran propósito de SpaceX sería lanzar una constelación de un millón de satélites. Y no unos satélites cualquiera: centros de datos dedicados a la Inteligencia Artificial.