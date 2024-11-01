Una «constante» fundamental del Universo, la energía oscura, podría no ser constante en absoluto [Ing]

Primero, descubrimos que el universo se estaba expandiendo. Luego, descubrimos que se estaba expandiendo a un ritmo acelerado. Ahora, un nuevo estudio sugiere que esta aceleración podría estar disminuyendo. ¡Universo, decídete! Pero, hablando en serio, la posibilidad de que la tasa de expansión cósmica se esté ralentizando es muy importante, porque durante décadas se asumió que la energía oscura —el término que se utiliza para referirse a lo que sea que esté haciendo que el universo se expanda— era una constante. Sin embargo, este consenso ha…