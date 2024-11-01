edición general
3 meneos
15 clics
Una «constante» fundamental del Universo, la energía oscura, podría no ser constante en absoluto [Ing]

Una «constante» fundamental del Universo, la energía oscura, podría no ser constante en absoluto [Ing]

Primero, descubrimos que el universo se estaba expandiendo. Luego, descubrimos que se estaba expandiendo a un ritmo acelerado. Ahora, un nuevo estudio sugiere que esta aceleración podría estar disminuyendo. ¡Universo, decídete! Pero, hablando en serio, la posibilidad de que la tasa de expansión cósmica se esté ralentizando es muy importante, porque durante décadas se asumió que la energía oscura —el término que se utiliza para referirse a lo que sea que esté haciendo que el universo se expanda— era una constante. Sin embargo, este consenso ha…

| etiquetas: energía , oscura , universo , expansión , astronomía
2 1 0 K 40 ciencia
1 comentarios
2 1 0 K 40 ciencia
Priorat #1 Priorat
De hecho por poder ser hasta podría no ser. Tengo la sensación que la energía oscura es el éter de principios del sXXI
1 K 23

menéame