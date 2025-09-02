edición general
¿En qué consiste el 'perdón' millonario del Gobierno a las Comunidades?

El Estado absorberá 83.252 millones de euros de deuda autonómica, con Cataluña y Andalucía como grandes beneficiadas

#3 thekeeper
Bueno, la deuda se reparte entre todos, lo que alucino es que las comunidades autónomas se puedan endeudar como les dé la gana
#1 Tailgunner
Pues que como se ha tenido que bajar (una vez màs) los pantalones con los nazionalistas catalanes pues para no quedar mal le perdona la deuda a todos.. por cierto, injusto como siempre porque los catalanes tienen la deuda màs alta de todas, al resto les tendrìan que perdonar sus deudas y darles dinero hasta igualar la cantidad de la deuda catalana pero no va a ser asì, el resto no son ni caralanes ni vascos ni navarros asì que que se jodan... pero que tìo màs chapucero, què serìa capaz de hacer soʻlo por seguir un dìa màs en la poltrona...
Anfiarao #2 Anfiarao
#1 bulaco de la derecha. Repetido por y para mentes débiles.

El estado se puede financiar a un interés más bajo en los mercados internacionales que si lo tienen que hacer las autonomías. Ese traspaso parcial de deuda autonómica a estatal es a cambio, entre otras cosas, de que las autonomías se comprometan a no pedir (tantos) prestamos en mercados internacionales con el consiguiente interés más alto que si lo hiciese el estsdo
Deviance #5 Deviance
#2 Y donde recae la deuda?, porque si no entiendo mal, el emstado se endeuda, mientras las autonomías a la vez se endeudan con el estado, pero ahora les condonan esa deuda?.....
Pregunto... no va con retranca ni sarcasmo.
#6 encurtido
#2 El estado se puede financiar a un interés más bajo en los mercados internacionales que si lo tienen que hacer las autonomías.

Eso fue el motivo por el que se creó el FLA, que se inventó durante la crisis de 2008 porque las CCAA lo tuvieron entre difícil, caro e imposible de acceder al mercado de deuda. Lo de ahora es otra cosa que explica el artículo.

Es una mutualización de deuda, bajo ciertas condiciones pero una mutualización. A las CCAA que les condonen menos deuda per cápita que la media, están pagando deuda de las demás (en forma de deuda del estado).
tsukamoto #4 tsukamoto *
#1 eso, eso.... los catalanes que se larguen de tu querida €jjjpaña, y se financien ellos solitos !!

puesto que al fin ya al cabo, la deuda se les origina con el dinero que pagan a tu querido cortijo y que despues, este les presta...
