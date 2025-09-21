edición general
Consigue tu tarjeta de embarque para viajar alrededor de la Luna

Es gratis, solo tardarás unos segundos y tu nombre quedará grabado en la misión que volverá a llevar al ser humano a la órbita lunar. Te explicamos cómo hacerlo. La NASA ha habilitado un portal para que cualquier persona pueda registrar su nombre y recibir una tarjeta de embarque conmemorativa para la próxima misión tripulada de la NASA, Artemis II, que será lanzada en 2026 con destino a la órbita lunar.

