·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11002
clics
La portada de 'El Jueves' que se comparte sin parar tras las protestas de La Vuelta en Madrid
13852
clics
¿Por qué OKDiario tuvo casi 17 millones de visitantes únicos en agosto y Menéame sólo 391.000?
8972
clics
¡Ay, esos amantes de la fruta!
5878
clics
La guía de Gabriel Rufián "para contestar a tu cuñado el indignado" sobre las protestas en La Vuelta
4808
clics
"Esta carta le perseguirá de por vida": el indignante texto de Feijóo sobre las protestas en La Vuelta
más votadas
524
RTVE propone la retirada de España de Eurovisión 2026 si la UER no expulsa a Israel
409
El humorista Javier Cansado anuncia que tiene cáncer: se retira temporalmente
397
Sánchez pide la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas
439
Decide trabajar cuatro horas más al día «para joder a Yolanda Díaz»
442
Ana Garrido y el precio de enfrentarse a la corrupción de Gürtel: "Lo he perdido todo. Familia, amigos y trabajo"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
14
clics
El conseller de Emergencias admite que hay un "recurso periodístico" del Cecopi del 29-O y que lo entregará al juzgado
Juan Carlos Valderrama confirma que una productora graba imágenes como 'recurso periodistico' pero niega que se capte el total de las reuniones
|
etiquetas
:
dana
,
valencia
,
pp
,
mazón
,
justícia
,
cecopi
,
valderrama
3
1
0
K
60
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
60
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Kasterot
Así que enviaran una copia convenientemente y discretamente editada
1
K
26
#3
Tunguska08Chelyabinsk13
¿Sin cortar? No lo creo. Si ya enviaron lo de Apunt sin audio...
0
K
15
#5
Marisadoro
*
Ha estado diez meses sin mostrar "el recurso periodístico".
No sabría que tenía interés periodístico y judicial, me imagino.
0
K
12
#4
loborojo
Se va a llevar el disco duro más martillazos de los que se merece el ventorrillo mazon
0
K
10
#2
sliana
a cuanto se paga que el mensajero se tropieza y la cinta cae en la alcantarilla, en una hoguera o la roba una gaviota o algo asi?
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No sabría que tenía interés periodístico y judicial, me imagino.