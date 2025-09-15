edición general
El conseller de Emergencias admite que hay un "recurso periodístico" del Cecopi del 29-O y que lo entregará al juzgado

Juan Carlos Valderrama confirma que una productora graba imágenes como 'recurso periodistico' pero niega que se capte el total de las reuniones

| etiquetas: dana , valencia , pp , mazón , justícia , cecopi , valderrama
Kasterot #1 Kasterot
Así que enviaran una copia convenientemente y discretamente editada
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Sin cortar? No lo creo. Si ya enviaron lo de Apunt sin audio...
#5 Marisadoro *
Ha estado diez meses sin mostrar "el recurso periodístico".

No sabría que tenía interés periodístico y judicial, me imagino.
loborojo #4 loborojo
Se va a llevar el disco duro más martillazos de los que se merece el ventorrillo mazon
#2 sliana
a cuanto se paga que el mensajero se tropieza y la cinta cae en la alcantarilla, en una hoguera o la roba una gaviota o algo asi?
