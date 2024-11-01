El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) elige Madrid para establecer su sede central y abandona Londres

La opción de Madrid se ha impuesto a otros países que manifestaron su interés, como Dubai (Emiratos Árabes), Francia, Italia y Suiza. Los desafíos que implica el Brexit, como las restricciones a la movilidad del talento hicieron que el Reino Unido resultara menos atractivo. “Queremos agradecer al Gobierno de España por su apoyo durante este proceso para crear la nueva oficina global del WTTC. España ha priorizado al sector de viajes y turismo y entiende claramente la enorme contribución que esta industria realiza al crecimiento global”.